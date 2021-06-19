Afganistan'da Faryab İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek, basına yaptığı açıklamada, militanların Faryab'ın Hoca Sebzpoş ilçesine saldırı düzenlediğini söyledi.

İlçe merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini açıklayan İlbek, ilçe merkezindeki çok sayıda güvenlik görevlisinin Taliban militanlarına teslim olduğunu vurguladı.

Murdiyan da Taliban kontrolünde

Cüzcan İl Şura Başkanı Yardımcısı Emruddin Danişcu da Cüzcan'ın Murdiyan ilçesinin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini açıkladı.

Militanların ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 16 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini dile getiren Danişcu, 14 güvenlik görevlisinin de Taliban tarafından rehin alındığının altını çizdi.

Taliban'dan açıklama

Taliban ise Hoca Sebzpoş ve Murdiyan ilçelerindeki tüm kamu binaları ve karakolların militanların kontrolüne geçtiğini açıkladı.

2 ayda 20 ilçe

Ülkede barış süreci konusunda belirsizlik sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ay içerinde ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 20'yi geçti.

407 ilçeden 90'ı Taliban'da

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70’ini elinde bulunduruyor.

Yerel yetkililerden derlenen bilgilere göre, Taliban, ülke genelindeki 407 ilçeden 90'ını ele geçirmiş durumda.

Hakimiyet mücadelesi

Ülkenin 34 vilayet merkezi ise hükümetin kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında hakimiyet mücadelesi sürüyor.