Kuzey Kore resmi haber ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin 4 gündür devam eden genel kurul toplantısının kapanışında konuşan ülkenin lideri Kim Jong-un, COVID-19 salgını ve ABD yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

Bununla birlikte Kim, "devrimin önündeki güçlüklerin" üstesinden geleceklerine yemin etti.

ABD Özel Temsilcisi'nden Güney Kore'ye ziyaret

Kim’in açıklamaları, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim’in Kuzey Kore’nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

ABD Özel Temsilcisi Kim’in Japonya ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.