Fransa'nın Redon kentinde, dün akşam 19.00 sıralarında tekno müzik partisi düzenlemek isteyen 1000-1500 kişi toplandı.

Katılımcılar, partiyi önlemek için müdahale eden jandarmaya molotofkokteyli, demir toplar, briketler ve ellerindeki cisimleri fırlattı.

Arbede yaşandı

Jandarmanın katılımcılara göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık vermesiyle arbede yaşandı.

Olayda en az 6 kişi yaralanırken, yaralananlardan birinin elinin koptuğu açıklandı.

Olay yerinde hala 400 jandarma var

Jandarma ekipleri de olayda en az 5 jandarmanın yaralandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, partinin yapılacağı alanda halen 400 jandarma bulunduğunun ve bazı kişilerin alanı terk etmeyi reddettiğinin altı çizildi.

Benzer olaylar

Nantes kentinde 2019’da düzenlenen benzer bir partiye güvenlik güçlerinin müdahalesinde Steve Maia Caniço yaşamını yitirmişti.

Ille-et-Vilaine vilayetindeki Lieuron kentinde, jandarma ekipleri yılbaşı gecesi düzenlenen 2 bin 400 kişinin katıldığı benzer bir partiye müdahale etmiş, parti dağıtılırken 1600 kişiye para cezası verilmişti.