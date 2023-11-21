Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2023 11:05

İran: Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocukları korumamak büyük trajedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyanın, Filistinli çocukları korumak için pratikte bir şey yapmamasının büyük trajedi olduğunu açıkladı.

İran: Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocukları korumamak büyük trajedi
[Fotograf: Reuters]

Abdullahiyan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla, sosyal medya platformu X'ten bir mesaj yayınladı.

İranlı Bakan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ifadeleri ve açık delillere göre, Gazze, çocuk mezarlığına dönmüştür. Siyonist rejimin saldırılarında şu ana kadar 5 bin 500'den fazla Filistinli çocuk şehit edilmiştir.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyanın, Filistinli çocukları korumak için pratikte bir şey yapmaması ve acil eyleme geçmemesi büyük ve esef verici bir trajedidir."

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni benimsemesiyle, aynı gün Dünya Çocuk Hakları Günü ilan edildi.

ETİKETLER
İran Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Hindistan’da tünelde mahsur kalan işçiler 10’uncu günde görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı
11:38
Kars'ta yol kapandı, ayağı kırılan hastanın imdadına ekipler yetişti
11:40
MEB, mesleğinde fark yaratan öğretmenleri ağırlayacak
11:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
11:32
Prof. Dr. Sözbilir: Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
11:29
Van'da kar yolları kapattı, araçlar yolda kaldı
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ