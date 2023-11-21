Hawaii'de pistten çıkan askeri uçağın koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Honolulu İtfaiye Dairesi sözcüsü Malcolm K. Medrano, yerel saatle 14.00 civarında Hawaii'deki bir deniz üssünde askeri uçağın Kaneohe Koyu'na düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.
Askeri yetkililer, P-8A askeri uçağın Hawaii'deki deniz üssündeki pistten çıkma sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ise uçakta yaralanan 9 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.
Bölgedeki hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı belirtiliyor.