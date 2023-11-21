Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2023 10:58

Hawaii'de pistten çıkan askeri uçağın koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki askeri üssünde pistten çıkan askeri uçağın yakındaki koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Hawaii'de pistten çıkan askeri uçağın koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Honolulu İtfaiye Dairesi sözcüsü Malcolm K. Medrano, yerel saatle 14.00 civarında Hawaii'deki bir deniz üssünde askeri uçağın Kaneohe Koyu'na düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.

Askeri yetkililer, P-8A askeri uçağın Hawaii'deki deniz üssündeki pistten çıkma sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise uçakta yaralanan 9 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı belirtiliyor.

Sıradaki Haber
Kuzey Kore, askeri uydu fırlatmaya hazırlandığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Sobadan çıkan kutu PKK'nın elebaşı Sabri Ok'un ağabeyini deşifre etti
11:44
Adıyaman'da yeni yerleşim alanında 16 bin 433 konut yükseliyor
11:45
Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı
11:38
Kars'ta yol kapandı, ayağı kırılan hastanın imdadına ekipler yetişti
11:40
MEB, mesleğinde fark yaratan öğretmenleri ağırlayacak
11:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ