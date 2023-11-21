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Dünya
AA 21.11.2023 10:40

İran: Günlük petrol üretimimizi gelecek yıl 4 milyon varile çıkartmaya çalışıyoruz

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkesinin günlük petrol üretimini gelecek yıl 4 milyon varile yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

İran: Günlük petrol üretimimizi gelecek yıl 4 milyon varile çıkartmaya çalışıyoruz
[Fotograf: Reuters]

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Ovci, ülkesinin petrol üretimine ilişkin bilgi verdi.

İranlı Bakan, "Günlük petrol üretimimizi gelecek yıl 4 milyon varile çıkartmaya çalışıyoruz." dedi.

Ülkesinin 163 milyar varil petrol rezervine sahip olduğuna işaret eden Ovci, iktidara geldiklerinde petrol üretiminin günlük 2 milyon 100 bin varil seviyesinde olduğunu bugün ise bunun 3 milyon 400 bin varile yükseldiğini ifade etti.

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

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