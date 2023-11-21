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Dünya
AA 21.11.2023 10:30

ABD'de Demokrat Senatör'den Gazze için "ateşkes" çağrısı

ABD'de Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

ABD'de Demokrat Senatör'den Gazze için "ateşkes" çağrısı
[Fotograf: AP]

Merkley, yayımladığı yazılı açıklamada, "(Gazze'de) Sivil ölümlerdeki sayı sert şekilde artarken, Oregonlular dahil birçok ABD'li bu kıyımın durdurulması için sesini yükseltti. Ben de bu fikre katılıyorum ve bu nedenle ateşkes çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin "her iki tarafın da saldırılarını bir an önce durdurması" anlamına geldiğini belirten Merkley, ateşkesin sürekli olması için her iki tarafın da istenen şartları sağlaması gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını "korkunç" olarak nitelendiren Merkley, "Ancak İsrail'in askeri operasyonlarını yürütme şekli, benim için ve milyonlarca insan için oldukça rahatsız edici." değerlendirmesinde bulundu.

Merkley, en başında İsrail'e büyük bir destek olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da İsrail'e giderek desteğini gösterdiğini belirterek, "Hamas'a karşı hedefli bir operasyon yerine korkunç sayıda sivil kıyıma neden olan bir savaş yürüterek İsrail, uluslararası destek rezervlerini ateşe veriyor." ifadelerini kullandı.

Merkley, Dick Durbin'in ardından, Demokrat senatörler arasında Gazze'de ateşkes çağrısı yapan ikinci isim oldu.

Demokrat senatörlerden Biden'a Gazze için "insani koridor" çağrısı

Öte yandan, bir grup Demokrat senatör, ABD Başkanı Biden'a gönderdikleri mektupta, Gazze'ye daha çok insani yardım girişi için sınırlarını açması konusunda İsrail'i ikna etme çağrısı yaptı.

Senatörler ayrıca İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılmasını da talep ederek, bu sayede Gazze'ye daha çok insani yardım girişinin mümkün olabileceğini vurguladı.

Mektupta, Gazze'deki yaralı ve hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi desteğe bir an önce kavuşturulması çağrısına da yer verildi.

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