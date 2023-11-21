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Dünya
AA 21.11.2023 09:56

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu ileri sürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bin 650'si çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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