Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2023 09:45

ABD: Çin'in Orta Doğu'da yapıcı rol oynamasından memnuniyet duyarız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Çin'in Orta Doğu'da "yapıcı rol oynamasından memnun olacaklarını" ancak bölgedeki ortaklarından "ABD liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı" şeklindeki yorumlarını da duyduklarını belirtti.

ABD: Çin'in Orta Doğu'da yapıcı rol oynamasından memnuniyet duyarız

Miller, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları ile Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.

Miller, "(Blinken) Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'ya ilk ziyaretimizde Vang Yi'yi aradı ve mevcut iletişim kanallarını kullanarak bölgedeki ülkelerle çatışmanın yayılmasını önlemek için yapacakları bir şey varsa bundan memnun olacağımızı söyledi." şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki ortaklarının "bölgede ABD liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı" yönündeki değerlendirmelerini de duyduklarına dikkati çeken Miller, San Fransisco'daki APEC Zirvesi öncesinde Blinken ve Vang'ın başkent Washington'da çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.

Söz konusu heyet, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağı Çin'de temaslarda bulunmuştu.

ETİKETLER
ABD Çin Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 81,75 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Nakliye kamyonundaki çekyatta 13,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:06
Afyonkarahisar'daki tarihi Uzun Çarşı yarın açılacak
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
Muş'ta 20 öğretmen ve 8 öğrenci Erasmus'la Avusturya'ya gidecek
09:57
Çıldır beyaza büründü
09:58
İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi
İstanbul'da yarım ay
İstanbul'da yarım ay
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ