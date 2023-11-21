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Dünya
AA 21.11.2023 09:33

Eski İsrail Başbakanı'ndan "Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları İsrail inşa etti" itirafı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

Eski İsrail Başbakanı'ndan "Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları İsrail inşa etti" itirafı
[Fotograf: AA]

Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a açıklamalarda bulundu.

Amanpour'un, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorması üzerine Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. Ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası." dedi.

Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, "Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz? Kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?" diye sordu.

Ehud Barak ise "Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

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