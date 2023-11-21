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Dünya
AA 21.11.2023 10:48

Kuzey Kore, askeri uydu fırlatmaya hazırlandığını duyurdu

Kuzey Kore, yarından itibaren 9 günlük bir zaman diliminde uzaya askeri uydu fırlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Kuzey Kore, askeri uydu fırlatmaya hazırlandığını duyurdu

Kyodo News, haberinde Japonya Sahil Güvenliğinin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Buna göre Japonya Sahil Güvenliği, Pyongyang'ın, kendilerini 1 Aralık'a kadar askeri uydu fırlatacağı konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin 3. girişimi olacak bu uydu fırlatışına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğini belirtti.

Kişida, Japonya'nın uydunun fırlatılmasıyla ilgili bilgi toplamak ve analiz etmek için azami çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Güney Kore, uydu fırlatma hazırlığındaki Kuzey'i yakından izliyor

Seul merkezli KBS kanalının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu, günlük basın toplantısında, bakanlığın askeri uydu fırlatma hazırlığındaki Kuzey Kore'yi yakından izlediğini ifade etti.

Jeon, askeri uydu fırlatması durumunda Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını "açıkça" ihlal edeceğini vurgulayarak bunun derhal durdurulması çağrısında bulundu.

ABD, Kuzey Kore-Rusya "askeri işbirliğine" ilişkin endişelerini tekrarladı

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "askeri işbirliğine" değindi.

Miller, ABD'nin Pyongyang'ın balistik füze programının yanı sıra Rusya ve Kuzey Kore arasındaki "askeri işbirliğine" ilişkin endişesini tekrarlayarak, bunları yakından izlemeye devam edeceklerini aktardı.

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, fakat taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle deneme başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci uydu fırlatma denemesini gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı.

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