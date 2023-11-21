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Dünya
DHA 21.11.2023 10:59

Hindistan’da tünelde mahsur kalan işçiler 10’uncu günde görüntülendi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerle, kurtarma çalışmalarının 10’uncu gününde görüntülü görüşüldü.

Hindistan’da tünelde mahsur kalan işçiler 10’uncu günde görüntülendi

Hindistan Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh, yol çalışması sırasında çöken tünelde mahsur kalan işçilerle bugün görüntülü görültüklerini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Singh, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

Hindistan’da tünelde mahsur kalan işçiler 10’uncu günde görüntülendi

Eyalet Başbakanı Singh, kurtarma çalışmaları boyunca gıda, su ve oksijen için kullanılan büyük çaplı çelik borular aracılığı ile bir endoskopik kamera sistemi kurduklarını ifade etti.

Yerel basın mahsur kalan işçilerin sayısının 41 olduğunu belirtirken, Hintli kurtarma ekipleri ise kurtarma çalışmaları çerçevesinde farklı bir bölgeden kazmaya başlaklarını ifade etti.

Yetkililer tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, bölgeye getirilen yeni bir sondaj makinesinin işçileri güvenli şekilde çıkarmaya yardımcı olacağı ifade edilmişti.

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