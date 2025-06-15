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Dünya
AA 15.06.2025 16:21

İran Dışişleri Bakanı: Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: “(İsrail’den) Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz”

İran Dışişleri Bakanı: Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz

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