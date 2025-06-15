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AA
HABER GİRİŞ
15.06.2025 16:21
, 15.06.2025 16:24
SON GÜNCELLEME
15.06.2025 16:24
İran Dışişleri Bakanı: Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: “(İsrail’den) Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz”
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 65 kişi hayatını kaybetti
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