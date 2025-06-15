Parçalı Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2025 16:19

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 65 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 55 bin 362'ye yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 65 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 65 ölü ve 315 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 16 bin 700 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 55 bin 362'ye, yaralıların sayısı 128 bin 741'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 245'e yükseldiği, 2 bin 152 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran’da MOSSAD adına faaliyet yürüten 2 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Netanyahu: İran çok ağır bir bedel ödeyecek
16:51
Trump: Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak
16:58
Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var
16:53
İran: Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade'nin öldüğü saldırıda 8 general daha öldü
16:35
İran'da tüm eğitim kurumları tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
16:35
İngiltere, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İsrail’in tümünü içerdiğini duyurdu
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ