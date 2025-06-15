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Dünya
İHA 15.06.2025 15:25

İran’da MOSSAD adına faaliyet yürüten 2 kişi gözaltına alındı

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran’da MOSSAD adına faaliyet yürüten 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Teşkilatı’nın yazılı açıklamasına göre, söz konusu kişilerin aylar süren istihbarat takibi sonucunda tespit edilerek bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, patlayıcı madde, el yapımı bomba, tuzaklı düzenekler ve hassas elektronik ekipmanlar ürettikleri tespit edildi.

Operasyon sırasında hücre evinde yapılan aramalarda, büyük miktarda patlayıcı madde, teknik ekipman ve bazı gizli belgelere el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, gerçekleştirilen operasyon sayesinde bazı sabotaj girişimlerinin önüne geçildiğini vurgulanırken, olayla ilgili daha fazla bilginin ve şüphelilere ait ifadelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. 

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