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Dünya
AA 27.12.2023 13:07

İran Devrim Muhafızları Danışmanı: Gazze savaşına İran'ın müdahil olmasına ihtiyaç yok

İran Devrim Muhafızları Danışmanı ve eski Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ülkesinin Gazze savaşına müdahil olmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Danışmanı: Gazze savaşına İran'ın müdahil olmasına ihtiyaç yok
[Fotograf: AP]

"Entekhab" haber sitesine göre, Mescidi, Gazze savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Mescidi, "Gazze savaşına İran'ın müdahil olmasına ihtiyaç yok. Filistin direniş güçlerinin kendisi İsrail'e rakip olarak yeter. Fakat bir gün İran'a el uzatırlarsa, Tel Aviv'in yerle bir olduğunu görürler." dedi.

"Aksa Tufanı, Süleymani suikastının intikamlarından biridir"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, "Aksa Tufanı operasyonunun, ABD tarafından düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı eski Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biri" olduğunu savundu.

Şerif, Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin öldürülmesi münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İranlı Sözcü, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi'nin öldürülmesini "büyük kayıp" olarak nitelendirdi.

Şerif, "Musevi, Suriye ve Lübnan'da 25 yıldan bu yana Devrim Muhafızları'nın lojistiği ile direniş ekseninin güçlendirilmesinden sorumluydu. Büyük bir kayıp." dedi.

Musevi suikastına cevabın, doğrudan ve "direniş cephesinin" birleşimiyle verileceğini dile getiren Şerif, "Aksa Tufanı, Siyonistler ve ABD eliyle gerçekleşen Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biriydi ve bu intikamlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi de 25 Aralık 2023'te İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

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