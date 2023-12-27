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Dünya
AA 27.12.2023 13:00

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 795 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 795'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 795 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşam ve bu sabah saatlerinde Tulkerim, Ramallah, Beytullahim ve El Halil'de düzenlediği baskınlarda 12 kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 795'e çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı kişileri ve yakınlarını darp ettiği aktarıldı.

Açıklamada, tehditlere maruz kalan kişilerin ayrıca evlerinin de tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

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