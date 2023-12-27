Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Daily Mail 27.12.2023 12:45

İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında robot, çalışana saldırdı

Bir Tesla mühendisi, şirketin Austin yakınlarındaki Giga Texas fabrikasında meydana gelen arıza sırasında bir robotun saldırısına uğradı. Acil kapatma butonuyla durdurulan robotun saldırısı esnasında ortalık kan gölüne döndü.

İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında robot, çalışana saldırdı

Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında meydana gelen bir kazanın ayrıntıları 2 yıl sonra ortaya çıktı.

Görgü tanıklarına göre Tesla'nın robotu bir mühendise saldırdı.

Çalışanları acil kapatma butonuna basmaya zorlayan kaza sonucunda etraf kan gölüne döndü.

Fabrikadaki işçilerle görüşen avukat yaşanan kazaları yetkililere "bildirmediğine" dair kanıtlar bulunduğunu söylüyor.

2 yıl gizlenmiş

İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makinenin iş arkadaşlarına saldırmasını dehşet içinde izledi.

Kurbanın sol elinde 'açık yara' bırakan olay, Travis ilçesine ve federal düzenleyicilere sunulan ve DailyMail.com tarafından incelenen 2021 yaralanma raporunda ortaya çıktı.

Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022'de robotlarla ilgili başka bir yaralanma bildirilmemesine rağmen olay, iş yerinde otomatik robotların risklerine ilişkin yıllardır artan endişelerin artmasına neden oldu.

Tesla'nın Teksas'taki yasa gereği yetkililere sunması gereken yaralanma raporunda, mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı iddia ediliyordu.

ETİKETLER
Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Pakistan'da eski Başbakanı Şerif, 2024 genel seçimlerinde yeniden aynı göreve talip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Van'da 112 çağrılarının yüzde 82'si asılsız
13:09
Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain bulundu
13:09
İran Devrim Muhafızları Danışmanı: Gazze savaşına İran'ın müdahil olmasına ihtiyaç yok
13:08
Diyarbakır'da muavini otobüsle ezen şoför gözaltına alındı
13:01
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 795 Filistinliyi gözaltına aldı
12:59
Numan Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u andı
Müzisyen çoban kaval yerine çan çalıyor
Müzisyen çoban kaval yerine çan çalıyor
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ