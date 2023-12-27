Çin, Endonezya'da nikel tesisindeki patlamada 8 vatandaşının öldüğünü duyurdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, patlamada 8 Çinli işçinin yaşamını yitirdiğini, yaralılar arasında da Çinlilerin bulunduğunu doğruladı.
Shanghai Decent şirketinin Sulawesi Adası'ndaki nikel döküm tesisinde 24 Aralık'ta eritme fırınının patlaması sonucu 18 işçi hayatını kaybetmiş, 44 işçi yaralanmıştı.
Yerel polis, kazada şirketin ihmalinin olup olmadığının soruşturulduğunu bildirmişti.
Endonezya'nın maden kaynakları bakımından zengin Sulawesi eyaleti, elektrikli araçlarla kullanılan nikele yönelik artan küresel talep nedeniyle son yıllarda başta Çin'den olmak üzere büyük çaplı yabancı yatırım çekiyor.