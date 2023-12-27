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Dünya
AA 27.12.2023 12:18

Pakistan'da eski Başbakanı Şerif, 2024 genel seçimlerinde yeniden aynı göreve talip

Pakistan'da, Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisi lideri ve eski Başbakan Navaz Şerif'in, gelecek yılki seçimlerde yeniden başbakan olmak için aday olacağı duyuruldu.

Pakistan'da eski Başbakanı Şerif, 2024 genel seçimlerinde yeniden aynı göreve talip
[Fotograf: AA]

PML-N partisi, oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, parti lideri Şerif'in, 2024 genel seçimlerinde dördüncü dönem başbakanlık için aday olacağını açıkladı.

Şerif, Pakistan'da 1990-1993, 1997-1999 ve 2013-2017 dönemlerinde toplamda 3 defa başbakanlık görevini üstlenmişti.

Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Şerif, Londra'ya yerleşmişti.

Şerif'in, hakkındaki cezaya itirazı üzerine değerlendirmede bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi, mahkumiyet kararını bozarak Şerif'in suçsuz olduğuna karar vermişti.

Kasım 2019'dan bu yana İngiltere'de bulunan Şerif, 21 Ekim'de ülkesine dönmüştü.

Şerif, yaklaşık 4 yıl sonra döndüğü Lahor'da kendisi için hazırlanan miting alanında konuşma yaparak, genel seçimlerde PML-N'nin başında olacağını belirtmişti.

Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Parlamentoda düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

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