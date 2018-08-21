İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye ile savunmada iş birliği yapabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da düzenlenen “Kevser” savaş jeti tanıtım toplantısında konuştu. Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmeler yaptı.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

“Savaş uçağı üretebiliriz”

Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

“ABD dünyada güvenilmez bir devlet”

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor." dedi.

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

Kaynak: AA