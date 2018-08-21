  • 21 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.142
    EURO 7.076
  • BIST 90185.99
    ALTIN 235.191
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bayram sabahı Afganistan Başkanlık binasına roketli saldırı

Bayram sabahı Afganistan Başkanlık binasına roketli saldırı

Afganistan'da bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen Taliban bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bayram sabahı Afganistan Başkanlık binasına roketli saldırı

Taliban Afganistan'da bayrama rağmen hükümetin ateşkes çağrısına uymayarak terör saldırılarına devam ediyor. Dün 170 kişiyi kaçıran ve 20’sini esir alan Taliban, Başkent Kabil’deki devlet başkanlığı binasına roketli saldırı düzenledi. Polis can kaybının olmadığını bildirdi.

Canlı yayında patlama

Saldırı sırasında Devlet Başkanı Eşref Gani, televizyon kanallarında canlı yayında konuşuyordu. Konuşması patlama sesleriyle bölünen Gani, "Eğer roketlerle Afganistan’ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” diyerek Taliban’a meydan okudu.

Polis, ilk roket saldırısının başkanlık ofisinin yakınına ikincisinin de NATO birliğine ve ABD Kabil Büyükelçiliği'ne geldiğini ancak hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

Afgan Güçleri roketlerin fırlatıldığı evi tespit ederek evin etrafını kuşattı ve eve hava saldırısı düzenledi. Polis saldırganlardan 2’sini öldürürken, 1 saldırgan ise hala polisle çatışıyor. Çatışma devam ediyor.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: bayram, ateşkes, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER