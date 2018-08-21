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Hindistan'da sel felaketi 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 1 milyondan fazla insan evsiz kaldı.

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Hindistanda sel felaketi 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde evsiz kalan 1 milyondan fazla kişi kamplarda yaşıyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, 1 milyon 28 bin kişinin eyalette kurulan 3 bin 200 kampa yerleştirildiği belirtildi.

Ölü sayısı 410'u geçti

Resmi açıklamalara göre Haziran ayından beri yaşanan sel felaketinde eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı dün ölü bulunan 6 kişiden sonra 410'u geçti.

Kerala Yasama Meclisi eyalette yaklaşık 50 bin evin kullanılamaz hale geldiğini, insanların bu yüzden acil yardım kamplarına akın ettiğini aktardı.

Ordu, deniz ve hava kuvvetlerine mensup binlerce görevlinin sel felaketinde mahsur kalanlara yardım etmek için eyalet genelinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: şiddetli yağışlar, sel felaketi, hindistan
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