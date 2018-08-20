Hindistan'da sel ve heyelanda mahsur kalan binlerce kişi kurtarıldı

Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yollar ve köprülerin çöktüğü Kerala'da afet müdahale ekipleri ve yerel balıkçıların yanı sıra askeri ekiplerin de katıldığı çalışmalarda mahsur kalan 22 bin kişi, helikopter ve botlarla kurtarıldı.

Bölgede mahsur kalan kişilere yardım malzemeleri dağıtılırken kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

800 bin kişi koruma altında

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edilen yaklaşık 800 bin kişinin 5 bin 645 sığınma merkezine yerleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, Aluva bölgesindeki bir kampta suçiçeği hastalığı görülen 3 kişinin karantinaya alındığını ifade etti.

Eyalette yağışların şiddetinin azalmaya başladığı belirtildi.

Öte yandan, Kochi kentindeki deniz hava üssü, yardım faaliyetlerini hızlandırmak ve halkın eyaletten çıkışına yardımcı olmak için ticari uçuşlara açıldı.

Muson mevsiminde binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala'da 8 Ağustos'ta etkili olmaya başlayan yağışların yol açtığı felaketlerde yaklaşık 240 kişi yaşamını yitirirken muson mevsiminin başladığı haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı 370'e ulaştı.

Muson yağışlarından kaynaklanan seller, Kerala'ya bağlı 14 bölgenin 12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA