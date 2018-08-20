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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 73 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksaya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 73 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Meğaribe Kapısı'ndan giren fanatik Yahudilere Mescid-i Aksa'dan çıkana kadar İsrail polisi eşlik etti.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekiyor.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın "ilk altı ayında" söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yahudi, israil, filistin
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