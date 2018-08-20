Endonezya'daki depremlerde 12 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Lombok Adası'nda dün erken saatlerde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 2, geç saatlerde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde de 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nugroho, ölenlerin çöken binaların altında kalarak ya da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bin 800 bina hasar gördü

Bölgede bin 800 binanın hasar gördüğünü kaydeden Nugroho, bunlardan yarısındaki hasarın büyük çapta olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından bölgenin bazı yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Deprem, heyelanlara sebep oldu

Lombok Adası'nın doğusunda daha yoğun olarak hissedilen ilk depremim, Rinjani Dağı'nda heyelanlara neden olduğu kaydedildi.

İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA