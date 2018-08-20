  • 20 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.103
    EURO 6.989
  • BIST 90225.49
    ALTIN 234.248
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endonezya'daki depremlerde 12 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'daki depremlerde 12 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda dün meydana gelen depremlerde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endonezyadaki depremlerde 12 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Lombok Adası'nda dün erken saatlerde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 2, geç saatlerde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde de 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nugroho, ölenlerin çöken binaların altında kalarak ya da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bin 800 bina hasar gördü

Bölgede bin 800 binanın hasar gördüğünü kaydeden Nugroho, bunlardan yarısındaki hasarın büyük çapta olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından bölgenin bazı yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Deprem, heyelanlara sebep oldu

Lombok Adası'nın doğusunda daha yoğun olarak hissedilen ilk depremim, Rinjani Dağı'nda heyelanlara neden olduğu kaydedildi.

İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Lombok Adası, Endonezya, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER