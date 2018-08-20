Kore Savaşı'nda dağılan aileler bir araya geliyor

Kuzey ve Güney Kore'den 172 kişi, 1950-1953 yılları arasında yaşanan ve Kore Yarımadası'nı ayıran Kore Savaşı'ndan beri görmedikleri akrabalarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Kuzey Kore'nin Kumang Dağı tesislerinde gerçekleştirilecek buluşmalar, 2015'ten bu yana yapılan benzeri türdeki ilk etkinlik olacak.

Buluşmalar kapsamında pazartesi ile çarşamba günleri arasında 93 kişinin, cuma ile pazar günleri arasında ise 88 kişinin savaşta sınırın diğer tarafında kalmış aile bireyleriyle görüştürülmesi planlanıyor.

Savaştan sonra ilk kez oğlunu görecek

92 yaşındaki Lee Keum-seom, savaşın bitiminden beri oğlunu ilk kez göreceğini söyledi. Oğlunun izini 4 yaşında kaybettiğini açıklayan Lee, "Bu günü asla hayal etmemiştim. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum" dedi.

Kuzey - Güney Kore yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki liderin bu yıl eylül ayında üçüncü kez yüz yüze görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: BBC, AFP, Reuters