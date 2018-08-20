Suriye'nin yeniden inşası için dörtlü iş birliği çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Almanya'da Cumartesi günü bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Peskov, Rusya ve Almanya'nın Türkiye ve Fransa ile yeni dörtlü bir formatta Suriye'nin istikrara kavuşması için çalışma istediğini söyledi. Planlanan bu dörtlü iş birliği formatının ilk aşamada uzmanlar düzeyinde olacağını belirten Peskov, daha sonra bir zirve buluşması gerçekleşebileceğini ifade etti. Peskov, ancak bu konuda kesin bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

Putin'den Avrupalılara çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin dün Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Şatosu'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti. Suriye ve Ukrayna krizlerinin ele alındığı görüşmede Putin, Avrupalılardan Suriye'nin yeniden imarına katılmalarını isteyerek "İnsani yardımlarla Suriye'nin güçlendirilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Öncelikle Suriye dışındaki mültecilerin ülkelerine geri dönebilecekleri bölgeler oluşturulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Putin, savaş sırasında büyük zarar gören su tedariki ve ısınma gibi sistemlerin kurulması gerektiğini söyledi. Rus lider, sadece Avrupa'da değil Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde milyonlarca Suriyeli mültecinin varlığına dikkat çekti.

Merkel: Savaş sona erdi ama barış düzeni oluşmadı

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın sorumluluğuna işaret eden Almanya Başbakanı Merkel de Suriye'de henüz siyasi sürecin başlamadığını dile getirdi. Suriye'nin birçok bölgesinde savaş koşulları sona ermesine rağmen henüz bir barış düzeninin oluşmadığını kaydeden Merkel, bu barış düzenine anayasa reformu ve seçimlerin de dahil olduğunu söyledi. Merkel, İdlib'in kuzeyinde insani bir felaketin önlenmesi konusunda da uyardı. İdlib'te Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun muhalif güçlere karşı operasyonları devam ediyor.

Kaynak: Deutsche Welle