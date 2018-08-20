  • 20 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.068
    EURO 6.94
  • BIST 88734.76
    ALTIN 232.045
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'nin yeniden inşası için dörtlü iş birliği çağrısı

Suriye'nin yeniden inşası için dörtlü iş birliği çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve Almanya'nın Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye ve Fransa'yla birlikte yeni dörtlü bir formatta iş birliği yapmak istediğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyenin yeniden inşası için dörtlü iş birliği çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Almanya'da Cumartesi günü bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Peskov, Rusya ve Almanya'nın Türkiye ve Fransa ile yeni dörtlü bir formatta Suriye'nin istikrara kavuşması için çalışma istediğini söyledi. Planlanan bu dörtlü iş birliği formatının ilk aşamada uzmanlar düzeyinde olacağını belirten Peskov, daha sonra bir zirve buluşması gerçekleşebileceğini ifade etti. Peskov, ancak bu konuda kesin bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

Putin'den Avrupalılara çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin dün Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Şatosu'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti. Suriye ve Ukrayna krizlerinin ele alındığı görüşmede Putin, Avrupalılardan Suriye'nin yeniden imarına katılmalarını isteyerek "İnsani yardımlarla Suriye'nin güçlendirilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Öncelikle Suriye dışındaki mültecilerin ülkelerine geri dönebilecekleri bölgeler oluşturulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Putin, savaş sırasında büyük zarar gören su tedariki ve ısınma gibi sistemlerin kurulması gerektiğini söyledi. Rus lider, sadece Avrupa'da değil Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde milyonlarca Suriyeli mültecinin varlığına dikkat çekti.

Merkel: Savaş sona erdi ama barış düzeni oluşmadı

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın sorumluluğuna işaret eden Almanya Başbakanı Merkel de Suriye'de henüz siyasi sürecin başlamadığını dile getirdi. Suriye'nin birçok bölgesinde savaş koşulları sona ermesine rağmen henüz bir barış düzeninin oluşmadığını kaydeden Merkel, bu barış düzenine anayasa reformu ve seçimlerin de dahil olduğunu söyledi. Merkel, İdlib'in kuzeyinde insani bir felaketin önlenmesi konusunda da uyardı. İdlib'te Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun muhalif güçlere karşı operasyonları devam ediyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler: zirve, türkiye, rusya, duriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER