Boşnak lider İzetbegovic: Türk halkı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor

Türkiye'nin büyümesinin birilerini açıkça rahatsız ettiğini vurgulayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, "Batı'nın, Türkiye ile iş birliğini kesmek için bahaneler üreten yaklaşımı beni derinden üzüyor. Türk halkı, yüzyıllardır Batı ile dostane ilişkiler yürütmeye çalışıyor" dedi.

İzetbegovic, Batı'nın tavrı nedeniyle Türkiye'nin Doğu ile yakınlaşabileceğini belirterek, "Bu da başka siyasi engellemelere neden olabilir. Sonuç olarak bu durumun Batı'nın da Türkiye'nin de Batı ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştirmek isteyen Bosna Hersek'in de çıkarına olmayacağından endişe duyuyorum" diye konuştu.

"Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor"

Türklerin gururlu bir millet olduğunu ve bu nedenle yaşananlara meydan okuyucu bir tutumla cevap verdiklerini kaydeden İzetbegovic, "Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir" dedi.

İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece iyi olduğuna işaret ederek, revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması ile bu ilişkilerin daha da güçleneceğini ve istikrar kazanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA