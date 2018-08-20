  • 20 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.11
    EURO 6.971
  • BIST 90313.67
    ALTIN 233.562
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Boşnak lider İzetbegovic: Türk halkı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor

Boşnak lider İzetbegovic: Türk halkı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif atakları eleştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Boşnak lider İzetbegovic: Türk halkı Erdoğanın liderliğine güveniyor

Türkiye'nin büyümesinin birilerini açıkça rahatsız ettiğini vurgulayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, "Batı'nın, Türkiye ile iş birliğini kesmek için bahaneler üreten yaklaşımı beni derinden üzüyor. Türk halkı, yüzyıllardır Batı ile dostane ilişkiler yürütmeye çalışıyor" dedi.

İzetbegovic, Batı'nın tavrı nedeniyle Türkiye'nin Doğu ile yakınlaşabileceğini belirterek, "Bu da başka siyasi engellemelere neden olabilir. Sonuç olarak bu durumun Batı'nın da Türkiye'nin de Batı ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştirmek isteyen Bosna Hersek'in de çıkarına olmayacağından endişe duyuyorum" diye konuştu.

"Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor"

Türklerin gururlu bir millet olduğunu ve bu nedenle yaşananlara meydan okuyucu bir tutumla cevap verdiklerini kaydeden İzetbegovic, "Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir" dedi.

İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece iyi olduğuna işaret ederek, revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması ile bu ilişkilerin daha da güçleneceğini ve istikrar kazanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER