İran: ABD'nin "aşırı taleplerinde" ısrarı halinde anlaşma mümkün değil

İran devlet televizyonunda katıldığı canlı yayında konuşan Erakçi, ABD ile nükleer müzakere sürecini değerlendirdi.

Washington ile müzakereler konusunda komşu ülkelere de bilgi verdiklerini aktaran Erakçi, "Komşuluk ilişkilerimiz artık çok iyi durumda. İran ve ABD arasındaki müzakereler konusunda komşularımızla düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

ABD'nin tek taraflı çekildiği "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen 2015'teki nükleer anlaşmaya güncelleme olmadan dönüş olamayacağını aktaran Erakçi, "Hem yaptırımların kaldırılması bu değişimi gerektiriyor hem İran'ın nükleer programı bu anlaşmadan öncesine dönemeyecek bir durumda." ifadelerini kullandı.

Erakçi, müzakerelerde ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasına ilişkin talebini kabul etmeyeceklerini ancak ülkesinin nükleer programıyla ilgili endişeleri gidermeye hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, "İran halkının nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını reddetmek istiyorlarsa anlaşma olmayacak. ABD Başkanı'nın (Donald Trump) hedefi, defalarca dile getirdiği gibi İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamaksa bu hedef tamamen gerçekleştirilebilir. Çünkü nükleer silah edinme peşinde değiliz." diye konuştu.

İranlı Bakan şöyle devam etti:

"Bu konuyu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Nükleer silah üretme niyetimiz olsaydı şimdiye kadar yapardık çünkü bu kapasiteye sahibiz. Bu iradeye sahip değiliz çünkü Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvası nükleer silahları yasaklamıştır. Ayrıca bu tür silahlara güvenlik doktrinlerimizde ve nükleer stratejimizde yer yoktur."

Erakçi, "kırmızı çizgilerden" geri adım atmayacaklarını ancak buna rağmen müzakereleri sürdüreceklerini belirtti.

Tel Aviv'in saldırı tehditleri

İsrail'in İran'a saldırı tehditlerine ve bu konuda ABD istihbaratına dayandırılan haberlere işaret eden Erakçi, "Siyonistler baskı ve lobi faaliyetlerini kesinlikle sürdürecekler. ABD ile İsrail'in uyum içinde olduğu aşikar. İsrail saldırı yaparsa ABD dahil olsun olmasın onu da sorumlu tutarız." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin "tetik mekanizmasını" işletme tehdidi

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan nükleer anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin ABD ile sürdürülen müzakerelerin dışında olduğunu söyleyen Erakçi, bu ülkelerin 2015'teki anlaşmada yer alan ve Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "tetik mekanizmasını" işletme tehditlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Avrupa bunu kullanmakla ne kadar tehdit ederse, kendini İran'ın nükleer programından o kadar soyutlar. Kullanılırsa Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması krize girecek ve birçok şeyi etkileyebilecek.

Avrupa, bir rol oynamak istiyorsa bu çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmesi gerekiyor. Tetik mekanizması tehdidini kılıç gibi kullanıyorlar. O zaman kullansınlar ve sonuçlarına katlansınlar."

İranlı Bakan, yarın İtalya'da düzenlenecek müzakerelerin beşinci turu için sabahın erken saatlerinde Roma'ya gideceğinin de bilgisini paylaştı.