BM: Gazze'ye giren yardım ihtiyacı karşılamanın yanından bile geçmiyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki duruma ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin, dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım yüklü yaklaşık 90 kamyonun girişine izin verildiğini teyit ettiğini belirterek, kamyonlardaki malzemelerin gıda maddeleri ve tıbbi malzemeler olduğunu söyledi.

Gazze'ye taze gıda, hijyen ürünleri, su arıtma maddeleri ve hastanelere güç sağlamak için yakıt gibi diğer hayati malzemelerin girmesine 80 günden fazla süredir izin verilmediğine dikkati çeken Dujarric, "Dün yapılan sevkiyat, miktar olarak sınırlı ve Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun ihtiyacını karşılamanın yanından bile geçecek yeterlilikte değil." dedi.

"Gazze'de aileler hala yüksek kıtlık riskiyle karşı karşıya"

Dujarric, sınırlı yardımlarla Gazze'de az sayıdaki fırının tekrar çalışmaya başladığını belirterek "Ancak yaklaşık 80 gündür insani yardımların tamamen abluka altında tutulması nedeniyle aileler hala yüksek kıtlık riskiyle karşı karşıya ve Gazze Şeridi'nde acilen çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.

Sahadaki kaynakların "Gazze'de yaklaşık yarım milyon insanın açlık sınırında bulunduğu" uyarısına dikkati çeken Dujarric, İsrail makamlarının, Gazze içinde güneyden kuzeye insani yardım konvoylarının hareketini kolaylaştırmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dujarric, dünkü basın toplantısında, insani yardım malzemesi yüklü 100 civarında kamyonun Kerem Ebu Salim kapısından geçişine izin verildiğini ancak güvenlik nedeniyle kamyonların alanda bekletildiğini ve yardımların dağıtılamadığını açıklamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurmuştu.