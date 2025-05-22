BM: Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla kişi zorla yerinden edildi

OCHA'nın Gazze'deki insani duruma ilişkin yayımladığı raporda, İsrail ordusunun bölgede artan işgali ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine dikkat çekildi.

Bölgede artan zorunlu göçe dikkat çekilen raporda, Gazze'de son bir haftada zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 161 binden fazla olduğu ifade edildi.

Gazze topraklarının yüzde 81'i işgal veya "tahliye emirleri" altında

OCHA'nın raporunda Gazze'de İsrail işgali altında veya zorla göçle sonuçlanan "tahliye emirleri" içerisinde yer alan bölgelerin haritası da yayımlandı.

Söz konusu haritaya göre, İsrail işgali altında veya Filistinlilerin zorla yerlerinden ayrılmaları istenen "tahliye emirleri" verilen bölgelerin oranı, Gazze'deki toprakların yüzde 81'ine denk geliyor.

Bu da Gazze'deki nüfusun büyük bir kısmının bölge topraklarının yüzde 19'una denk gelen dar bir alana sıkıştırıldığı anlamına geliyor.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'deki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişletmişti. İşgallerin yanı sıra İsrail ordusu hemen hemen her gün yayımladığı "tahliye emirleriyle" Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de halk 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca zorla yerinden edildi ve edilmeye devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını söylemişti.