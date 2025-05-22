ABD'de Filistinli aktivist Halil, yeni doğan bebeğini bir ay sonra ilk kez kucağına aldı

Avukatı tarafından yapılan açıklamaya göre, New Jersey'deki federal yargıç Michael Farbiarz, Halil'in ailesiyle yüz yüze görüşmesini engelleyen ICE yetkililerinin kararını reddetti.

Halil'in davasına bakan federal yargıç Farbiarz, dün avukatlarının başvurusu üzerine Halil'in, arada cam bölme olmadan eşi Noor Abdallah ve oğlu Deen ile göçmenlik gözaltı merkezinde görüşebileceği yönünde acil karar verdi.

Bunun üzerine 8 Mart'tan bu yana Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde tutulan Halil, bu sabah Göçmenlik Mahkemesi'ndeki duruşması öncesi 21 Nisan'da doğan oğlu Deen'i ilk kez kucağına aldı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Louisiana eyaletindeki ICE görevlilerinin ve özel hapishane işletmecisi GEO Group yetkililerinin, Halil'in kendisini ziyaret eden aile yakınlarıyla, arada cam bölme olmaksızın, yüz yüze görüşmesine müsaade etmediği bildirilmişti.

Açıklamada, Halil'in kaldığı gözaltı merkezindeki yetkililerin, ziyaret kuralları gereği temasın yasak olması ve merkezin güvenli olmayan bir bölümünde bir anne ile yeni doğmuş bebeğin bulunmasına ilişkin "güvenlik endişelerini" gerekçe gösterdiği belirtilmişti.

Bunun üzerine Halil'in avukatları, New Jersey'deki federal mahkemeye başvurarak Halil'in ailesiyle yüz yüze görüşmesine izin verilmesi talebinde bulunmuştu.

İki aydan fazla süredir herhangi bir resmi suçlama yapılmadan sınır dışı edilmek üzere Louisiana'daki ICE gözaltı merkezinde tutulan Filistinli aktivist Mahmud Halil, bugün Göçmenlik Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkıyor.