Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2025 19:32

AB, Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirleri kaldırmaya başladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kosova’ya yönelik 2023’ten beri uyguladıkları cezai tedbirleri kaldırmaya başladıklarını duyurdu.

AB, Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirleri kaldırmaya başladı

Kallas, iki günlük Kosova ziyaretine başkent Priştine’deki Avrupa Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek başladı.

Kosova’ya yönelik uygulanan cezai tedbirlerin kaldırılmaya başlandığını belirten Kallas, söz konusu durumun ülkenin kuzeyindeki gerginliğin azaltılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Kosova kurumlarının son dönemde kuzeydeki Sırbistan kurumlarına ait ofisleri kapatmasının gerginliğin azalmasına hizmet etmediğini dile getiren Kallas, "AB üyesi ülkeleri tedbirleri kaldırmaları için ikna etmeye bizzat ben uğraştım, onlar kuzeydeki tırmanışın devam ettiğini söylüyor. Bu, önümüzdeki engeldir. Biz adım atmaya hazırız ama gerçekten kuzeyde gerginliğin azaldığını görmemiz gerekiyor." dedi.

Kosova'nın Avrupa ailesine ait olduğunun altını çizen Kallas, üyeliğe giden yolun yalnızca sürdürülebilir reformlarla mümkün olabileceğini vurguladı.

Mevcut siyasi durum ve Sırbistan ile yürütülen diyalog süreci nedeniyle Kosova’nın ilerleme kaydedemediğini belirten Kallas, ilgili kurumların bir an önce kurulmasının Kosova açısından hayati önem taşıdığını savundu.

Kosova’ya gelmesinin sebeplerinden birinin güvenlik durumunu yerinde görmek olduğunu aktaran Kallas, Priştine temaslarına bu akşam ve yarın yapacağı görüşmelerle devam edecek.

Kallas'ın Sırbistan ziyareti

Kosova'dan önce Sırbistan'a gelen Kallas, başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Djuro Macut ve Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile bir araya geldi.

Başkentte açıklamalarda bulunan Kallas, bir süredir duraksama döneminde bulunan Belgrad-Priştine Diyalog Sürecinin yeniden canlanması ve Brüksel'de bir araya gelinmesi teklifinde bulundu.

Sırbistan'ın AB üyelik süreci kapsamında Kosova ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, AB üyeliği için ülkenin gerekli reformları hayata geçirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Kosova
Sıradaki Haber
Stanford Üniversitesi öğrencileri Gazzelilere destek için açlık grevinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:16
TRT Akademi’nin yeni reklam filmi yayında
20:55
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaretin devam ettiği iddialarına yalanlama
20:31
BM: Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla kişi zorla yerinden edildi
20:24
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
20:15
İletişim Başkanlığı 2B arazileriyle ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin iddiayı yalanladı
20:10
ABD'de Filistinli aktivist Halil, yeni doğan bebeğini bir ay sonra ilk kez kucağına aldı
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
FOTO FOKUS
Avustralya'da sel etkili oldu
Avustralya'da sel etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ