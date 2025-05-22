Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2025 18:10

Filistin Kızılayı: Son günlerde Gazze'de 29 civarında kişi açlıktan öldü

Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib, Gazze Şeridi'nde halkın karşı karşıya olduğu açlığa dikkati çekerek, "(Gazze’de) Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz. Çocukların yüzde 90'ının açlık sınırında olduğunu belirten raporlar var, zaten ölüyorlar. Son günlerde 29 civarında kişi açlıktan öldü." dedi.

Filistin Kızılayı: Son günlerde Gazze'de 29 civarında kişi açlıktan öldü

Hatib, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye insani yardımların ulaşmadığını kaydeden Hatib, yaklaşık 40 yıldır insani yardım çalışmaları yürüttüğünü ancak Gazze'deki gibi insani yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığına hiç tanık olmadığını söyledi.

Hatib, yardımların Gazze halkına engelsiz şekilde ulaşması için güvenli koridor talep ettiklerini vurguladı.

Hatib, İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtım sistemini değiştirme ve yardımları İsrail ordusunun kontrolüne alma planının İngiltere, Kanada ve diğer ülkeler tarafından reddedilmesinin önemine dikkati çekti. Ayrıca Hatib, Gazze'ye yardımların ulaşması ve adil şekilde dağıtılmasının önemini vurguladı.

Hatib, İsrail saldırıları sebebiyle insani yardım çalışanlarının öldürülmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, uluslararası toplumun bu ölümleri önlemek için önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

"Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz"

İsrail'in 11 haftalık aranın ardından Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını "geçici" ve "sınırlı" olarak yeniden başlattığını bildirmesiyle bazı yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verildiğini hatırlatan Hatib, "Bu yardımların hiçbiri sivillere ulaşmadı. Yardım tırlarının çoğu Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nda bekletiliyor, kontrolde sıkışmış durumda. Yardımlara ulaştıklarını söyleyen kayıtlı bir sivilimiz yok." dedi.

Hatib, Gazze'deki insanların açlıktan öldüğünü vurgulayarak, "(Gazze’de) Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz. Çocukların yüzde 90'ının açlık sınırında olduğunu belirten raporlar var, zaten ölüyorlar. Son günlerde 29 civarında kişi açlıktan öldü." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle de ölümlerin sürdüğüne işaret eden Hatib, Gazzelilerin sessizce hayata veda ettiğini ve bu durumu tarif edecek hiçbir kelime bulamadığını söyledi.

"Gazze'deki insanlar psikolojik olarak çok zor zamanlar geçiriyor. Saldırılar sona erse bile, bu insanların tekrar eskisi gibi olacaklarını düşünüyor musunuz? Bu günleri zihinsel olarak unutabilirler mi?" sorusunu yanıtlayan Hatib, Gazze'deki insanlar ve yardım çalışanlarının "uyuşmuş durumda" olduğunu ifade etti.

Hatib, "Bu durumun onları psikolojik ve zihinsel olarak ne ölçüde etkilediğini veya savaştan sonra sahip olacakları ihtiyaçlarının boyutlarını tam olarak kestiremiyorum. Sınırsız olacak." diye konuştu.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
NATO Genel Sekreteri Rutte: Yüksek Kuzey'e odağımızı artırdık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu
19:35
AB, Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirleri kaldırmaya başladı
19:28
Edirne'de 382 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
19:28
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye her zaman Filistin'in gür sesi oldu, olmaya da devam edecek
18:48
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:32
Topkapı Sarayı'ndaki has odalar ziyarete açıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da sel etkili oldu
Avustralya'da sel etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ