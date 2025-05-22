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Dünya
AA 22.05.2025 19:35

ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti.

ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu

ABD'de Boston bölgesinden federal yargıç Myong Joun, perşembe günü açıkladığı kararla, Trump yönetiminin seçim vaatlerinden biri konusunda önemli bir adım attı.

Yargıç Joun, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararnamesinin uygulanmasını engelleyerek bakanlığın kapatılması sürecini durdurdu. Ayrıca, bu süreçte işine son verilen yaklaşık 1300 bakanlık çalışanının görevlerine geri dönmesine karar verdi.

Yargıç, kararında, Trump yönetiminin tek başına bakanlığı kapatma yetkisine sahip olmadığı yönündeki hukuki görüşünü ortaya koydu.

Beyaz Saray'dan henüz karara ilişkin açıklama yapılmazken, Trump yönetiminin kararı temyize götürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.

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