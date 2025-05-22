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Dünya
AA 22.05.2025 22:23

Arnavutluk, AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerliyor

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Arnavutluk ile 4. müzakere kümesini açtı.

Arnavutluk, AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerliyor

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutluk'la Brüksel'de yapılan 5. Katılım Konferansı'nda 8 faslı içeren "rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme" kümesi açıldı.

Söz konusu küme, "10. fasıl Dijital dönüşüm ve medya, 16. fasıl Vergilendirme, 17. fasıl Ekonomik ve parasal politika, 19. fasıl Sosyal politika ve istihdam, 20. fasıl İşletme ve sanayi politikası, 25. fasıl Bilim ve araştırma, 26. fasıl Eğitim ve kültür, 29. fasıl Gümrük Birliği"nden oluşuyor.

Daha önce de AB, Arnavutluk'la 15 Ekim 2024, 17 Aralık 2024 ve 14 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Katılım Konferanslarında 1. küme "Temeller", 6. küme "Dış ilişkiler" ve 2. küme "İç pazar"ı açmıştı.

Böylece 4. küme de açılmış oldu.

AB, Mayıs 2021'de aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

Arnavutluk, Haziran 2014'te adaylık statüsünü elde etmiş, katılım müzakerelerine Temmuz 2022'de başlamıştı.

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