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Dünya
AA 23.09.2024 22:24

Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım göndereceklerini bildirdi.

Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım
[Fotograf: AA]

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani şu ifadeleri kullandı:

"Irak, hükümet ve halk adına dini merciinin (Ali es-Sistani) çağrı ve direktifleri doğrultusunda halkın ve resmi çabaların seferber edildiği çabaları organize etmeye ve yardım aktarmaya devam ettiğimizi duyuruyoruz.

Lübnan'daki kardeşlerimizin acılarını hava ve kara köprüsüyle hafifletecek, akaryakıt sevkiyatını kolaylaştıracağız. Lübnan'daki hastane ve hizmet kurumlarının ihtiyaç duyduğu elektrik santrallerini işletmek için yardıma hazırız."

Sudani ayrıca Lübnanlı yaralıların tedavisi için kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden Lübnan'da yaşananlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sistani'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek Irak halkından Lübnan'a yardım yapmaları istendi.

İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.

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