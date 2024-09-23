Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü

Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentinin batısındaki Tariya beldesinde iki evi vurdu.

Saldırıda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar nedeniyle ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad İsrail’in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi.