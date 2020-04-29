Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi, yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğusunda yer alan yüksek gerilim hatlarına yapılan sabotaj nedeniyle Kerkük'te 10 saat elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

2 yüksek gerilim hattının tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Mehdi, onarım için Elektrik Bakanlığının devreye girdiğini ifade etti.

Mehdi ayrıca söz konusu hatların onarımı tamamlanana kadar Kerkük ve diğer vilayetlerdeki elektrik kesintilerinin süreceğini bildirdi.