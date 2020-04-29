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Brüksel Havayolları sefer iptallerini uzattı
[Fotoğraf: AFP]
Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), COVID-19 nedeniyle sefer iptallerini 1 Haziran'a kadar uzattı.
Brüksel Havayolları, salgın sebebiyle bütün uçuşların askıya alınma kararının uzatıldığını açıkladı.
Salgınla mücadele amacıyla pek çok ülkenin seyahat kısıtlaması uygulamasını sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, operasyonların 1 Haziran'dan önce başlamayacağı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini değiştirebilecekleri belirtildi.
Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart'tan itibaren askıya almıştı.
Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.
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