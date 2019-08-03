Dünya
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
04 Ağustos 2019 Pazar 10:31 - Son Güncelleme 04 Ağustos 2019 Pazar 10:36
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.