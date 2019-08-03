Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber