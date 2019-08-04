ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentin Oregon bölgesinde yerel saatle 01.22'de bir barın önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine yakın bölgedeki polisler, saldırıya müdahale etti ve saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

16 kişi yaralandı

Saldırgan dışında 9 kişinin öldüğü saldırıda, yaralanan 16 kişi yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Gazeteci Derek Myers, saldırganın ağır silahlı beyaz bir erkek olduğunu yazdı.

Belediye Başkanı Nan Whaley, düzenlediği basın toplantısında saldırganın çelik yelek giydiğini ve üzerinde fazladan mermi olduğunu belirtti.

Ohio Eyalet Valisi Mike DeWine, eyalette bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Trump'tan mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda, federal ve yerel yetkililerin soruşturmada birlikte çalıştığını aktardı.

Trump, "Tanrı, El Paso Teksas halkını korusun. Tanrı, Dayton, Ohio halkını korusun." ifadesini kullandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA