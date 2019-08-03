Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yüz binlerce Müslüman, hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklara gidiyor.

Türkiye'den ilk kafilenin 5 Temmuz'da yola çıkmasıyla başlayan süreçte, Türk hacı adaylarından 74 bin 378'i Mekke ve Medine'ye ulaştı.

Dünya genelinde ise 1,5 milyon civarında hacı adayının Mekke'ye intikalinin sağlandığı öğrenildi.

Son hacı kafilesinin 5 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkmasıyla bu yıl hac görevini yerine getirmek için 80 bin civarında Türk hacı adayının kutsal topraklarda buluşması bekleniyor.

Kaynak: AA