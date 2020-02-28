Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, Bağdat'ta bir kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini belirtti. Bedr, Bağdat'ta virüs tespit edilen 32 yaşındaki hastanın kısa süre önce İran'a gittiğini anlattı.

Irak makamları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

Covid-19 tespit edilen kişilerin İran'da bulunması dikkat çekiyor

Lübnan'da ise Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 4'e yükseldi. Refik Hariri Devlet Hastanesi kayıtlarına göre, başkent Beyrut'ta Suriye uyruklu bir kadında Covid-19 görüldü. Söz konusu kadının hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu anlatıldı.

İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Covid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkat çekiyor.