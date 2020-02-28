Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Bölgede özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu söyleyen Guterres, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var" dedi.

"En büyük bedeli siviller ödüyor"

Guterres, çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Son 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı. Okullara ve tıbbi tesislere hava saldırıları devam etti. Yerlerinden edilmiş ailelerin sığınak aradığı kamplar ve diğer yerler, bombardımana uğradı. Çatışma alanları genişleyip ilerledikçe daha yoğun nüfuslu bölgelere ulaşıldı."

"Çatışmalar yıkım ve sefaletten başka bir şey getirmiyor"

Durum tamamen kontrolden çıkmadan acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, "İlgili kişilerle olan tüm temaslarımda, tek basit bir mesajım oldu; gerginlikten geri adım atın" dedi.

Guterres, Suriye'de 10. yılına girecek çatışmaların yıkım ve sefaletten başka bir şey getirmediğini vurguladı, tek çözümün diplomasiye şans verilerek BM yoluyla siyasi sürece devam edilmesi olduğunu belirtti.