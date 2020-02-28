İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Borrelli, koronavirüs salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21'e çıktığını belirtti.

Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821'i bulduğunu anlatan Angelo Borrelli, şu ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Almanya'da da arttı

Almanya'da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta sayısı 53'e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, virüs vakaları Bayern, Baden-Württem­berg, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Hamburg eyaletlerinde görüldü. Mönchengladbach'ta Elisabeth Hastanesinde çalışan bir doktorun enfekte olduğu belirtildi.

Vakaların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg bölgesi başta olmak üzere virüs şüphesiyle en az bin kişinin de karantinada olduğu açıklandı.

Avrupa'da yayılıyor

Federal Sağlık Bakanlığı ise çeşitli hastanelerde tedavi gören 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Basında yer alan haberlerde, yetkililerce Heinsberg'de güvenli bölge oluşturulmasının planlandığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Covid-19 vakalarının Avusturya'da 6'ya, Romanya'da 3'e ve Danimarka'da 2'ye çıktığı bildirildi.