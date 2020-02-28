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Libya İçişleri Bakanından "Hafter mevzilerini vuracağız" açıklaması
[Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa | Fotoğraf: AA]
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'e bağlı tüm mevzileri hedef alacaklarını açıkladı.
Başağa, konuyla ilgili yerel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu.
Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarının arkasında Rusların olduğunun tespit edildiğini söyleyen Başağa, "sessiz kalmayacaklarını" ifade etti.
Başkentin güneyindeki tüm Hafter mevzilerinin hedef alınacağını belirten Başağa, darbeci generale bağlı milisleri Trablus'tan çıkarmaktan başka çare kalmadığını sözlerine ekledi.
Etiketler: Fethi Başağa hafter trablusSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:24
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