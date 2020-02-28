Almanya'nın Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, yaptığı açıklamada, 4 Mart’ta 54’üncü kez kapılarını açması planlanan dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan "Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı"nın, bu yıl Covid-19 salgınının küresel olarak hızla yayılması nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Türkiye'den de yoğun katılım gösterilen fuar, ülkenin "cazip tatili", "kültürel ve tarihi zenginliklerini" tanıtılması için fırsatlar sunuyor.