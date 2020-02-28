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Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da 4-8 Mart'ta yapılması planlanan "Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı", yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayılması nedeniyle iptal edildi.
Almanya'nın Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, yaptığı açıklamada, 4 Mart’ta 54’üncü kez kapılarını açması planlanan dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan "Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı"nın, bu yıl Covid-19 salgınının küresel olarak hızla yayılması nedeniyle iptal edildiğini belirtti.
Türkiye'den de yoğun katılım gösterilen fuar, ülkenin "cazip tatili", "kültürel ve tarihi zenginliklerini" tanıtılması için fırsatlar sunuyor.
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