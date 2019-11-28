Artık cebimizde, çantamızda dünyayı taşıyoruz.

Akıllı telefonlar sayesinde alışveriş yaparken fiyatları anlık kıyaslayabiliyor, güldüğümüz bir şakayı arkadaşlarımızla paylaşıyor, tatil planı yapabiliyoruz örneğin.

Dünyanın dört bir tarafında insanlar, günde ortalama 8 saat medya kullanıyor. Yani her zamankinden daha fazla.

2013'te günde ortalama 420 dakika olan medya kullanımı bu yıl 479 dakikaya, 2021 yılına kadar da ortalama 495 dakikaya yükselecek.

Ve insanların bu yıl mobil internet cihazlarını kullanarak ortalama 800 saat harcaması bekleniyor.

Bu, uyumadan ya da hiç durmadan neredeyse 33 günü internette geçirmek demek.

2021 itibarıyla bu veri 930 saat ya da 39 güne yükselecek.

Tespitler, Zenith’in bu yılki araştırmasından…

İnternet kullanımı bu yıl televizyonu aşacak gibi

2011'den beri değişen medya tüketim kalıplarını inceleyen ve insanların farklı medya türlerine ayırdıkları zamanın 2019 - 2021 yılları arasında nasıl değişeceğini öngören bir çalışma bu.

Bu yıl beşincisi yayımlanan rapor, medya kullanım tahmininde ilginç bir eğilim ortaya koyuyor.

Yıllardır televizyon, günlük medya kullanımı açısından tartışmasız bir numaraydı.

Masaüstü ve mobil internet kullanımı ayrı tutulsa, hala da öyle. Dünyanın en büyük ve sevilen küresel medyası.

Ancak ikisi birleştiğinde, toplam internet kullanımının bu yıl ilk kez televizyonu aşması bekleniyor.

Zira mobil internet, insanların medya kullanımı için harcadıkları süreyi artırdı.

Günlük televizyon izleme dakikası azaldı

Çalışmaya katılan 57 ülkedeki insanlar, bu yıl mobil internet kullanarak toplamda 3,8 trilyon saat harcadı. Bu sayı 2021'de ne mi olacak? Tam 4,5 trilyon saat.

Zenith’e göre, günlük mobil internet kullanımı, 2015’te yalnızca 80 dakikaydı. Artık 130 dakika olması bekleniyor. Yılda ortalama yüzde 13’lük bir artış söz konusu. Buna 40 dakikalık masaüstü internet kullanımı da eklendiğinde, toplam internet kullanımının bu yıl günde 170 dakikaya ulaşması bekleniyor.

Televizyon izlenmesinin günlük 167 dakika olmasıyla kıyaslandığında durum daha net anlaşılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Televizyon izlenirliğinin 2021’de günde 165 dakikaya düşeceği tahmin ediliyor. Televizyon 2021’de tüm medyanın yüzde 33’ünü oluşturacak. Şu an bu tüketim, yüzde 35.

Tabii bunda, akıllı telefonlar, daha hızlı bağlantılar, daha iyi ekranlar ve uygulama yeniliklerinin yanı sıra uygun fiyatlara internet kullanımın teşvik edilmesi de etkili.

Üstelik mobil internet kullanımının bu yıl yüzde 27 iken, 2021'de küresel medya tüketiminin yüzde 31'ini oluşturması bekleniyor.

Reklam harcamaları da önde

Reklamcılığın, “Para, göz bebeklerini takip eder” ilkesini göz önünde bulundurursak, çevrim içi reklam harcamaları da artıyor.

Ve Zenith’e göre, 2017’de ilk kez TV reklam harcamalarını aştı.

Radyo dinleyenler artıyor

Diğer medya araçlarına gelince…

[Son 5 yılda gazete okumak için harcanan ortalama süre günde 17 dakikadan 11 dakikaya düştü. Fotoğraf: Reuters]

2014 ve 2019 yılları arasında, gazete okumak için harcanan ortalama süre günde 17 dakikadan 11 dakikaya düştü. Dergi okumak için harcanan süre ise 8'den 4'e ve televizyon izlemek için harcanan süre 171'den 167 dakikaya indi.

Masaüstü internet kullanımı günde 47 dakikadan 40'a düştü. Ancak insanların radyo ve sinemaya duydukları iştah arttı.

[Radyo dinleme süresi artıyor. Fotoğraf: Reuters]

Radyo dinleme süresi 53 dakikadan 55'e yükselirken, sinemada harcanan zaman günde 1,8 dakikadan 3 dakikaya çıktı.

Tabii burada bazı detayları vurgulamakta fayda var.

Zenith’in raporunda, gazete ve dergilerde harcanan zamanın, bu yayınların yalnızca basılı versiyonlarına harcanan zamanı içerdiğini unutmamak lazım.

Televizyon ve radyo ile geçirilen zamanın yalnızca geleneksel yayın kanalları ve istasyonlarla birlikte geçirilen zamanı kapsadığını da…

Çünkü Yayıncıların çevrim içi platformlarında harcanan zaman, internet kullanımı olarak sayılıyor.

Kaynak: Zenith

Grafik: Hafize Yurt